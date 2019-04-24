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Kötü yorumlar isyan ettirdi: Ayıptır, günahtır...

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Hakan Hatipoğlu isyan etti: Onları Allah’a havale ediyorum.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
24.04.2019 - 10:49 | Son Güncelleme:
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Kötü yorumlar isyan ettirdi: Ayıptır, günahtır...Next

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu altı ay önce bebekleri Lila’yı kucağına almıştı. İlk kez anne-baba olma heyecanı yaşan çift geçtiğimiz günlerde kızlarının fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Etiketler: gizem haipoğlu , Hakan Hatipoğlu kimdir? , lila

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