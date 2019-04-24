Kötü yorumlar isyan ettirdi: Ayıptır, günahtır...

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu altı ay önce bebekleri Lila’yı kucağına almıştı. İlk kez anne-baba olma heyecanı yaşan çift geçtiğimiz günlerde kızlarının fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
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