Koruncukköy'ü açtılar

KORUNMAYA Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı), kuruluşunun 40’ncı yılında İzmir’in Urla ilçesinde 208 odalı Koruncukköy’ün açılışını yaptı. Açılışa, projeye başından beri destek veren ’Muhteşem Yüzyıl’ dizisi ekibinden Timur Savcı, Halit Ergenç, Selma Ergeç, Berrak Tüzünataç ve Pelin Karahan da katıldı.
İstanbul’daki Koruncukköy Bolluca’da yüzlerce çocuğa destek sağlamaya devam eden Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı), kuruluşunun 40’ıncı yılında İzmir’in Urla ilçesinde eğitim hakkı risk altında olan kız çocuklarına hizmet etmek adına 208 odalı Koruncukköy’ün açılışını yaptı.
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