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Korumanın eşinden Hülya Açıkgöz'e tehdit!

Hadise’nin koruması Mehmet Y. işten çıkarıldı. Korumanın eşi Gülşah Y. ile Hadise’nin menajeri olan ablası Hülya Açıkgöz mahkemelik oldu. Korumanın eşi, Açıkgöz’ü SGK’ya şikayet etmek ve TV’ye çıkıp her şeyi anlatmakla tehdit etti. Hülya Açıkgöz savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet Haber
16.10.2019 - 10:21 | Son Güncelleme:
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Korumanın eşinden Hülya Açıkgöze tehditNext

Hadise’nin koruması Mehmet Y. işten çıkarıldı. Korumanın eşi Gülşah Y. ile Hadise’nin menajeri olan ablası Hülya Açıkgöz mahkemelik oldu. Korumanın eşi, Açıkgöz’ü SGK’ya şikayet etmek ve TV’ye çıkıp her şeyi anlatmakla tehdit etti. Hülya Açıkgöz savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Etiketler: mahkeme

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