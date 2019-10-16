Korumanın eşinden Hülya Açıkgöz'e tehdit!

Hadise’nin koruması Mehmet Y. işten çıkarıldı. Korumanın eşi Gülşah Y. ile Hadise’nin menajeri olan ablası Hülya Açıkgöz mahkemelik oldu. Korumanın eşi, Açıkgöz’ü SGK’ya şikayet etmek ve TV’ye çıkıp her şeyi anlatmakla tehdit etti. Hülya Açıkgöz savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Hadise’nin koruması Mehmet Y. işten çıkarıldı. Korumanın eşi Gülşah Y. ile Hadise’nin menajeri olan ablası Hülya Açıkgöz mahkemelik oldu. Korumanın eşi, Açıkgöz’ü SGK’ya şikayet etmek ve TV’ye çıkıp her şeyi anlatmakla tehdit etti. Hülya Açıkgöz savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.