Koruma görevlilerinden öyle bir şey istedi ki!

Çiftin 15 kişiden oluşan koruma timinin bazı üyeleri İngiltere'den gitti. Bazıları da aralarına Kanada'dan katılan görevliler. Bu koruma görevlileri, kimi zaman Markle için organik yiyecek satılan marketlerden alışveriş yapıyor. Kimi zaman da çift için kahve alırken görüntüleniyor.