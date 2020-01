Korona (corona) virüsü nedir, belirtileri neler? Korona virüsü hangi ülkelerde var?

Korona virüsü ne zaman ortaya çıktı? Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık’ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha “gizemli hastalığın” görüldüğünü açıkladı.



Huanan Deniz Ürünleri Pazarı 1 Ocak’ta söz konusu “gizemli vaka” nedeniyle kapatılırken Vuhan Belediyesi 5 Ocak’ta virüsün SARS ya da MERS hastalıkları olmadığını bildirdi.Çinli bilim insanları, 9 Ocak’ta söz konusu “gizemli hastalığı”, yeni tip koronavirüsü olarak tanımladı. Vuhan yerel hükümeti, 11 Ocak’ta virüsün salgına dönüştüğünü açıkladı ve ilk can kaybı yaşandı.



Bilim insanları, virüsün SARS’a yüzde 80 benzerlik gösterdiğini belirtti.



Koronavirüsü, 14 Ocak’ta ilk defa Çin dışında görüldü. Tayland hükümeti, Vuhan’dan gelen bir kişide virüsün tespit edildiğini açıkladı.



Japonya, 16 Ocak’ta virüs ile ilgili ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu. Aynı gün virüs Vuhan’da 41 kişide daha görüldü.



Taylan’da 17 Ocak’ta yeni koronavirüsü bulaşan ikinci vaka ortaya çıktı. Vuhan’da 18 Ocak’ta 59 kişide daha virüs tespit edildi, can kaybı 3’e çıktı.



Virüs, 19 Ocak’ta Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentine sıçradı ve ilk vaka görüldü. Vuhan’da ise 19 ve 20 Ocak’ta 136 yeni vaka tespit edildi.



Başkent Pekin'de 20 Ocak’ta 2 kişide virüs tespit edildiği bildirildi. Güney Kore’de de ilk vaka tespit edildi.



21 Ocak’ta virüsten etkilenenlerin sayısı 300'ü aştı ve 6 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 22 Ocak’ta virüsün bulaştığı kişi sayısı 440’a çıktı, can kaybı 9’a ulaştı.