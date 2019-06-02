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    Korkutan uyarı

    Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve flamingo cenneti olan Tuz Gölü giderek küçülüyor. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Akköz, önlem alınmadığı takdirde gölün yok olabileceğini ifade ederek, ''Yağışlar bol olduğu zaman göl şişiyor ve etrafı genişliyor. Biraz büyüyor ama gerçek olan göl sürekli kuruyor. Bunun sebebi besleyici kanalların kuruması, suyun gelmemesi, yer altı suyu tarımsal sulama ve kuraklık nedeniyle sürekli azalıyor olması. Göl kuruduğunda hiçbir kuş türü gelmez'' dedi.

    İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ- Erkan ALTUNTAŞ/KONYA (DHA)
    02.06.2019 - 12:47 | Son Güncelleme:
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    Korkutan uyarıNext

    Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve flamingo cenneti olan Tuz Gölü giderek küçülüyor. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Akköz, önlem alınmadığı takdirde gölün yok olabileceğini ifade ederek, ''Yağışlar bol olduğu zaman göl şişiyor ve etrafı genişliyor. Biraz büyüyor ama gerçek olan göl sürekli kuruyor. Bunun sebebi besleyici kanalların kuruması, suyun gelmemesi, yer altı suyu tarımsal sulama ve kuraklık nedeniyle sürekli azalıyor olması. Göl kuruduğunda hiçbir kuş türü gelmez'' dedi.

    Etiketler: Konya , son dakika haberler

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