Korkutan rakam! Giderek artıyor

Ömer Işıklı da (51), ”Artık alıştık. Her yıl bir obruk oluşuyor. Ne zaman nerede obruk oluşacağını bilmediğimiz için tabi tehlike içindeyiz. Evlerin olduğu yerde obruk riskinin olmadığını söylediler ama biz yine tedirginiz. Obruk oluştuktan sonra yayladan taşınma olmadı; ama çiftçilik bittiği için yayladan taşınanlar oldu."