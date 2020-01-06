Korkutan açıklama: En kötüsü henüz gelmedi

Profesör, hortum felaketlerinin de yaklaşmakta olduğunu ifade ederek, “Ormanları ve otlakları yok eden orman yangınları ile sel riski, çıplak toprak ve kuraklığın neden olduğu bitki örtüsü eksikliği nedeniyle daha da artmakta. Güneyde yaşanan kuraklık, yağmurları da ağır ve yaygın hale getirecektir. Bu da sel riskinin artmasına neden olacaktır. Bu yüzden yağmurlar yangınları bastırsa bile yine de aşırı hava olayları ve acil servislere yüksek talep olacak” uyarısı yaptı.