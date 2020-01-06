Korkutan açıklama: En kötüsü henüz gelmedi

Avustralya’nın Monash Üniversitesi Dünya, Atmosfer ve Çevre Bilimleri Akademisi Profesörü Neville Nicholls'ten tedirginlik yaratan açıklama
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Avustralya'da geçen hafta başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.
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23 kişinin hayatını kaybettiği yangınlar 1500 evi de küle çevirdi.
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Artan hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın çalışmaları olumsuz etkilediği bildirildi.
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Monash Üniversitesi Dünya, Atmosfer ve Çevre Bilimleri Akademisi Profesörü Neville Nicholls, ülkede aylardır devam eden yangınların daha ciddi afetlerin önünü açacağını belirterek, “En kötüsü henüz gelmedi” dedi.
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Herkesin yağmur beklentisi içinde olmasının yanlış olduğunu söyleyen Nicholls, ülkenin büyük kısmının yangınlar nedeniyle yok olduğunu, şiddetli yağış sonucunda ülkeyi selden koruyacak çok az şey kaldığını belirtti.
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Profesör, hortum felaketlerinin de yaklaşmakta olduğunu ifade ederek, “Ormanları ve otlakları yok eden orman yangınları ile sel riski, çıplak toprak ve kuraklığın neden olduğu bitki örtüsü eksikliği nedeniyle daha da artmakta. Güneyde yaşanan kuraklık, yağmurları da ağır ve yaygın hale getirecektir. Bu da sel riskinin artmasına neden olacaktır. Bu yüzden yağmurlar yangınları bastırsa bile yine de aşırı hava olayları ve acil servislere yüksek talep olacak” uyarısı yaptı.
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Nicholls, yazın Avustralya için henüz yeni başladığını ve genellikle şubat ayının başlarında asıl sıcakların geldiğini hatırlatarak, bu dönemde yangınların daha da kötüleşebileceği uyarısını yaparak, “Güney Avustralya'daki aşırı sıcak ısı dalgaları için en riskli zamandan bir ay uzaktayız” ifadelerini kullandı.
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Oldukça karamsar açıklamalar yapan Nicholls, “Küresel ısınma yangın mevsimini uzatıyor. Sıcak hava dalgalarını daha yoğun, daha sık ve daha uzun hale getiriyor. Aynı zamanda şiddetli yağmur olasılığını arttırıyor. Kuraklıkları daha da kötüleştiriyor. Değişen tehditlere uyum sağlamaya devam etmeli ve bunları tahmin etme yeteneğimizi geliştirmeliyiz. Toplum, can ve malları tehdit eden birçok hava ve iklim tehditlerinin farkında olmalıdır” dedi.
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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hafta sonu yaptığı açıklamada krizin aylarca sürebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.
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KORKUTAN GÖRÜNTÜ
Öte yandan NASA'nın paylaştığı bir görüntü felaketi gözler önüne serdi. Avustralya'da yön değiştiren kuvvetli rüzgarın, itfaiyecilerin ülkenin güneydoğusunda kontrol altına alınamayan yangınlara müdahale çabalarını zorlaştırdığı ve yangınların yayılması riskini artırdığı bildirildi.
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BBC'nin haberine göre, Avustralya'da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlara müdahale, artan hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle güçleşiyor.
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Yangının ne denli yayıldığı ise NASA'nın paylaştığı uydu görüntülerinde böyle görüldü.
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Yine NASA'ya ait ve 3 boyutlu sistemle birleştirilen görüntülerde son 1 ay içerisindeki yangınların çıkış noktaları böyle görülüyor.
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Yetkililer, hızı saatte 128 kilometreye kadar ulaşan ve yönünü güneye doğru çeviren kuvvetli rüzgarın, Yeni Güney Galler eyaletinde farklı noktalarda etkili olan yangınların yayılması riskini artırdığı bilgisini paylaştı.
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Yeni Güney Galler İtfaiye ve Kurtarma biriminden yapılan açıklamada, gece yangınlara müdahale eden 4 itfaiyecinin yaralandığı belirtildi.
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Kırsal İtfaiye Hizmeti, eyaletteki yangınların 150 farklı noktada aktif olduğunu, bunlardan 64'ünün kontrol altına alınamadığını kaydetti.
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Artan rüzgar hızının yangınları daha da alevlendirdiği güneydoğu Avustralya'nın bazı kesimlerinde dün hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, Sydney kentinin batısındaki Penrith bölgesinde de 48,9 dereceye kadar ulaştı.