Korkusuyla yüzleşti, yıla damga vurdu: Ünlülerin 2019'da en çok beğeni alan Instagram pozları
2019 yılı boyunca ünlüler Instagram sayfalarından paylaşımlar yapmayı sürdürdü. Bazen özel hayatlarından bazen de çalışmalarından kareleri takipçileriyle paylaştılar.
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Ama aralarından bazıları öyle paylaşımlar yaptı ki bunlar hem gündem yarattıkları hem de milyonlarca beğeni aldıkları için unutulmazlar arasına girdi. Onlardan biri de sosyal medyada birçok ünlünün aksine görüntüsünü photoshop programlarıyla düzeltmeden, filtresiz olarak gözler önüne seren ve "en büyük korkumla yüzleştim" diyen Demi Lovato oldu.
İşte 2019'a damga vuran Instagram pozları.
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İşte yılın en çok konuşulan kişisi ve onun uzun süre gündemde kalan paylaşımı. Demi Lovato fazla kilolarını, bacaklarındaki selülitleri gözler önüne serip "en büyük korkumla yüzleştim" dediği paylaşımıyla çok konuşuldu.
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Lovato'nun rötuşlamadan paylaştığı bu pozu çok sayıda beğeni aldı.
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Cardi B de mesleki anlamda gayet başarılı bir yıl geçirdi. Bu durum da sosyal medyadaki takipçi sayısını, aldığı yorum ve beğenileri artırdı.
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Çiçeği burnunda çift Priyanka Chopra ile Nick Jonas'ın romantik pozu çok beğenildi.
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Kylie Jenner bu yıl ailesinin en çok ilgi çeken üyesiydi. Bir başka deyişle, küçük kız artık ablalarının gölgesinden çıkıp kendi kanatlarıyla uçmaya başladı. Hem gerçek hayatta hem de sosyal medyada.
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Kourtney Kardashian da kardeşinden sonra Kim ve Khloe'yi geride bıraktı bu yıl. Bu paylaşımı da onun 2019'daki en beğenilen paylaşımlarından biri oldu.
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Halle Berry yıl boyu bir dövüşçüyü canlandırdığı ve aynı zamanda ilk yönetmenlik denemesi olan Bruised filmi için hazırlandı. Instagram sayfasında da spor yaparken ya da karın kaslarını gözler önüne serdiği pozlarıyla konuşuldu. Bu onlardan biri değil ama Berry'nin en çok konuşulan paylaşımlarından biri.
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Khloe Kardashian'ın verdiği kiloları gözler önüne seren bu poz çok beğeni aldı.
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Emily Ratajkowski, cüretkar paylaşımlarıyla yine gündemin ilk sıralarındaydı bu yıl.
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Justin Bieber ile evlenen Hailey Baldwin'in bu paylaşımı da takipçilerinden çok beğeni aldı.
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Selena Gomez, sosyal medyanın en çok takip edilen ve en çok beğenilen ünlülerinden biri olma özelliğini bu yıl da sürdürdü.
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Özel hayatı çalkantılı gelen Miley Cyrus buna paralel olarak sosyal medyada da çok takip edildi. Bu da çok beğeni alan pozlarından biri.
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2019'da müzik çalışmalarından çok moda alanında adını duyurdu Rihanna. Bir de Intagram paylaşımlarında da eski performansını sergilemeye başladı.
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Taylor Swift'in takipçilerinin en beğendiği pozlardan biri.
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Katy Perry bu görüntüsüyle milyonlarca beğeni aldı.
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Kate Beckinsale'in ilerleyen yıllara meydan okuduğu bu pozu da takipçileri tarafından çok beğenildi.
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Camila Cabello ile aşk yaşayan Shawn Mendes'in sosyal medya takipçilerinin sayısı da arttı. Bu genç şarkıcının en çok beğenilen pozlarından biri.