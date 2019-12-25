Korkusuyla yüzleşti, yıla damga vurdu: Ünlülerin 2019'da en çok beğeni alan Instagram pozları

Ama aralarından bazıları öyle paylaşımlar yaptı ki bunlar hem gündem yarattıkları hem de milyonlarca beğeni aldıkları için unutulmazlar arasına girdi. Onlardan biri de sosyal medyada birçok ünlünün aksine görüntüsünü photoshop programlarıyla düzeltmeden, filtresiz olarak gözler önüne seren ve "en büyük korkumla yüzleştim" diyen Demi Lovato oldu.



İşte 2019'a damga vuran Instagram pozları.