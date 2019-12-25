Korkusuyla yüzleşti, yıla damga vurdu: Ünlülerin 2019'da en çok beğeni alan Instagram pozları

Halle Berry yıl boyu bir dövüşçüyü canlandırdığı ve aynı zamanda ilk yönetmenlik denemesi olan Bruised filmi için hazırlandı. Instagram sayfasında da spor yaparken ya da karın kaslarını gözler önüne serdiği pozlarıyla konuşuldu. Bu onlardan biri değil ama Berry'nin en çok konuşulan paylaşımlarından biri.