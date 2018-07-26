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    Haberler >Dünya>Korkunç gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Onlarca hastasını taciz etmiş...

    Korkunç gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Onlarca hastasını taciz etmiş...

    İngiliz Barbara O'Hare, tedavi için gittiği hastanede yaşadığı iğrenç olayı yıllar sonra anlattı. Hastanede iğrenç istismarlara maruz halan Barbara O'Hare, sapık doktor tarafından uğradığı tacizleri ve kendi korkunç hikayesini yazdığı bir otobiyografiyle anlattı.

    Hürriyet Haber
    26.07.2018 - 13:15 | Son Güncelleme:
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    Korkunç gerçek yıllar sonra ortaya çıktı Onlarca hastasını taciz etmiş...Next

    İngiliz Barbara O'Hare 1971 senesinde Aston Hall hastanesinde sekiz ay boyu kalan bir hastaydı. Barbara, yıllar sonra otobiyografisini yayınladığında, 'tacizci doktor! gerçeğini ortaya çıkardı.

    Etiketler: sondakika , flaş , Dış Basın manşetleri

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