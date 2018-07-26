Haberler >Dünya>Korkunç gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Onlarca hastasını taciz etmiş...
Korkunç gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Onlarca hastasını taciz etmiş...
İngiliz Barbara O'Hare, tedavi için gittiği hastanede yaşadığı iğrenç olayı yıllar sonra anlattı. Hastanede iğrenç istismarlara maruz halan Barbara O'Hare, sapık doktor tarafından uğradığı tacizleri ve kendi korkunç hikayesini yazdığı bir otobiyografiyle anlattı.
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