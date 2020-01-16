Korku ve eğlencenin gecesi! Binlerce kişi akın edecek

’CADILAR BAYRAMI OLARAK ALGILANMASI DOĞRU DEĞİL’ Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise belediye olarak ’Bocuk Gecesi’ne destek verdiklerini belirterek, "Geleneksel ’Bocuk Gecesi’ her yıl Ocak ayı içerisinde Çamlıca köyünde kutlanıyor. ’Bocuk Gecesi’ önemli bir geçmişe sahip Balkan kültürü. Bu gece cadılar bayramı olarak algılanıyor ama bu doğru değil. O dönemlerde Balkanlar’da yaşayan Hristiyanlar kendi geleneklerine göre domuz pişirirken, Müslümanlar da kabak tatlısı pişirerek bu geleneği yerine getiriyorlarmış. Bu gelenek Çalıca köyünde de Müslümanların yaptığı gibi yaşatılmaya çalışılıyor. O akşam herkesi geceye katılmaya ve kötülüklerden korunmak için kabak tatlısı yemeye davet ediyoruz. Eğer o gece kabak tatlısı yenirse geleneğe göre o yıl kötülüklerden, hastalıklardan uzak kalınıyor. Eskiden hane halkı beyaz çarşaflar giyilerek ve pencereler çalınarak korkutulurmuş. Bu kabak tatlısının da korkutularak yenmesi gerekiyor. Bu gelenek tabi yıllar içerisinde bazı değişikliklere uğramış" dedi.