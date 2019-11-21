Köpeğin saldırdığı bekçiyi, başka bir köpek kurtardı

ERZURUM'un Hınıs ilçesine bağlı Yelpiz köyüne 2 bin 106 lira borç nedeniyle elektriği kesmeye giden Aras EDAŞ ekiplerine tepki gösteren ev sahibi H.A., görevlilerin gözü önünde baltayla panoyu parçaladı.
Masterchef yarışması dün akşam çekişmeli anlara sahne oldu. Son haftalara gelindikçe artan stres ve gerilim yarışmacılar arasında da çoğu zaman gergin anlara sahne oluyor. Geçtiğimiz hafta yaşananların ardından Yasin ve Kıvanç karşı karşıya gelirken bu isimler takım arkadaşları tarafından eleme potasına gönderilmişti. Peki dün akşamki oyunun ardından Masterchef'te bu hafta eleme potasına giden isimler kimler oldu?