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Konyalı Şerife'den Lady unvanlı Yeşilçam'ın yıldızına

Yeşilçam, aslında kendi hayatı da film gibi olan ünlülerle dolu. İşte bunlardan biri de 1954 yılında Konya'nın Elmasun köyünde dünyaya gelen Şerife Bayrak. Öyle böyle değil kelimenin tam anlamıyla etkileyici bir film ya da roman olabilecek bir yaşam öyküsüne sahip. Büyük olasılıkla soyadını gördüğünüzde hemen tanıyacaksınız onu. İşte genç Şerife'nin önce Yeşilçam'a sonra da "leydi" unvanına uzanan ilginç yaşam öyküsü.

HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
23.03.2019 - 13:50 | Son Güncelleme:
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Konyalı Şerifeden Lady unvanlı Yeşilçamın yıldızınaNext

Doğduğunda anne ve babası tarafından Şerife adı verilen o bebek henüz 6 aylıkken bir başkasına evlatlık verildi. Onu bağrına basan kişi de "yüzü her gün gülsün" diye adını değiştirip Güngör adını verdi.

HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS 

Etiketler: güngör bayrak , lady berrichi

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