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Konut ve tüketici kredisi faizi düştü! İşte ödenecek tutarlar
Ziraat Bankası ve Vakıfbank düşen enflasyon ve politika faizinin ardından kredi faizlerinde indirime gitti. Banka tüketici kredisinde faizi yüzde 1.49, konut kredisinde ise faizi yüzde 0.99 olarak belirledi.
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