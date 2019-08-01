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Haberler >Ekonomi>Konut ve tüketici kredisi faizi düştü! İşte ödenecek tutarlar

Konut ve tüketici kredisi faizi düştü! İşte ödenecek tutarlar

Ziraat Bankası ve Vakıfbank düşen enflasyon ve politika faizinin ardından kredi faizlerinde indirime gitti. Banka tüketici kredisinde faizi yüzde 1.49, konut kredisinde ise faizi yüzde 0.99 olarak belirledi.

Hurriyet.com.tr
01.08.2019 - 12:52 | Son Güncelleme:
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Konut ve tüketici kredisi faizi düştü İşte ödenecek tutarlarNext

Ziraat Bankası ve Vakıfbank hem konut hem de tüketici kredi faizlerinde indirim yaptığını açıkladı.

Etiketler: konut kredisi , tüketici kredisi , haberler

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