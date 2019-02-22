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Türkiye'deki konut stok rakamları açıklandı! İşte ilçe ilçe tam liste
TEKNOLOJİ odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un verilerine göre Ocak 2019 sonu itibariyle İstanbul’da 371 bin 411, tüm Türkiye’de ise 833 bin 569 konut satılmayı bekliyor. İşte ilçe ilçe konut stok rakamları...
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