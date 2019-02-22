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Türkiye'deki konut stok rakamları açıklandı! İşte ilçe ilçe tam liste

TEKNOLOJİ odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un verilerine göre Ocak 2019 sonu itibariyle İstanbul’da 371 bin 411, tüm Türkiye’de ise 833 bin 569 konut satılmayı bekliyor. İşte ilçe ilçe konut stok rakamları...

Hürriyet Haber
22.02.2019 - 08:33 | Son Güncelleme:
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Türkiyedeki konut stok rakamları açıklandı İşte ilçe ilçe tam listeNext

İlçe:Beykoz

Stok Oranı (Yüzde): 0.30

Etiketler: konut stokları , stoktaki konutlar , haberler

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