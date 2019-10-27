Konut kredisi çekecekler dikkat! İşte sırasıyla vade farklarındaki uçurum

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Tam da şu sıralar mevsimle beraber rengarenk olan doğanın içinde bolca yürüyüş yapacağınız Bozburun Yarımadası'nı keşfetmeye ne dersiniz? Burası tatlı mı tatlı köyleriyle meşhur... Orhaniye Kızkumu, Selimiye Köyü, Söğüt-Saranda, Serçe Limanı, Bozukkale derken Bozburun, dünyanın en güzel mavi köyleriyle sakin tatilin adresi… Üstelik Türkiye'nin en zengin köyü olarak da biliniyor, nedeni ise çok ilginç..