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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr
27 Ekim 2019 - 00:06,

Konut kredisi çekecekler dikkat! İşte sırasıyla vade farklarındaki uçurum

Konut kredisinde vade hesabı yapmak en önemli noktayı oluşturuyor. Vade uzadıkça artan faiz yükü yatırımı karsız duruma düşürebiliyor. İşte çekeceğiniz krediye göre ödeyeceğiniz taksitler

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1

Kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte kar etme arzusuyla yatırıma yönelenler zarar edebiliyor.

2

Konut kredisinde vade seçimini yapmak en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Vade ne kadar uzun olursa o kadar fazla faiz gideriniz oluyor.

3

60 AY İLE 120 AY ARASINDAKİ FARK

Yüzde 0.99 oranında faizle 120 ay vadede çekilen kredinin aylık taksiti yaklaşık 1428 lira olarak çıkıyor. Toplam geri ödemesi ise 172 bin lirayı buluyor.

4

Aynı kredi 60 ay vade ile kullanılması halinde aylık ödeme 2218 lira ve geri ödemesi 134 bin lira oluyor.

5

120 ay ile 60 ay vade arasındaki fark ise 38 bin lira oluyor.

6

120 AY İLE 180 AY ARASINDAKİ FARK

Yüzde 0.99 faizle 180 ay konut kredisi çekildiğinde aylık ödemesi 1192 lira oluyor. Toplam geri ödemesi ise 215 bin lirayı buluyor.

7

60 ay vade ile 180 ay vade arasında yaklaşık 81 bin lira fark bulunuyor. 180 ay vade ile 120 ay vade arasında ise yaklaşık 43 bin liralık fark var.

8

İlerleyen yıllarda yatırımın doğru değerlenmesi açısından kredi vadesine dikkat edilmesi gerekiyor.

9

İŞTE ÇEKECEĞİNİZ KREDİYE GÖRE ÖDEYECEĞİNİZ TAKSİT TUTARLARI (Faiz yüzde 0.99)

10

40 bin lira kredi

60 ay taksit

887 lira ödeme

11

50 bin lira kredi

60 ay taksit

1109 lira ödeme

12

60 bin lira kredi

60 ay taksit

1331 lira ödeme

13

70 bin lira kredi

60 ay taksit

1552 lira ödeme

14

80 bin lira kredi

60 ay taksit

1774 lira ödeme

15

90 bin lira kredi

60 ay taksit

1996 lira ödeme

16

100 bin lira kredi

60 ay taksit

2218 lira ödeme

17

120 bin lira kredi

60 ay taksit

2662 lira ödeme

18

150 bin lira kredi

60 ay taksit

3327 lira ödeme

19

200 bin lira kredi

60 ay taksit

4436 lira ödeme

20

40 bin lira kredi

120 ay taksit

571 lira ödeme

21

50 bin lira kredi

120 ay taksit

714 lira ödeme

22

60 bin lira kredi

120 ay taksit

856 lira ödeme

23

70 bin lira kredi

120 ay taksit

1000 lira ödeme

24

80 bin lira kredi

120 ay taksit

1142 lira ödeme

25

90 bin lira kredi

120 ay taksit

1285 lira ödeme

26

100 bin lira kredi

120 ay taksit

1427 lira ödeme

27

120 bin lira kredi

120 ay taksit

1713 lira ödeme

28

150 bin lira kredi

120 ay taksit

2141 lira ödeme

29

200 bin lira kredi

120 ay taksit

2855 lira ödeme

30

40 bin lira kredi

180 ay taksit

571 lira ödeme

31

50 bin lira kredi

180 ay taksit

713 lira ödeme

32

60 bin lira kredi

180 ay taksit

856 lira ödeme

33

70 bin lira kredi

180 ay taksit

999 lira ödeme

34

80 bin lira kredi

180 ay taksit

1142 lira ödeme

35

90 bin lira kredi

180 ay taksit

1285 lira ödeme

36

100 bin lira kredi

180 ay taksit

1427 lira ödeme

37

120 bin lira kredi

180 ay taksit

1713 lira ödeme

38

150 bin lira kredi

180 ay taksit

2141 lira ödeme

39

200 bin lira kredi

180 ay taksit

2855 lira ödeme

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