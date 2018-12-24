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Konut fiyatlarının en çok arttığı il ve ilçeler belli oldu!

Reidin 2018 yılında konut fiyatlarının en çok arttığı il ve ilçeleri yayınladı. İşte o liste...

Gülistan ALAGÖZ-galagoz@hurriyet.com.tr
24.12.2018 - 12:37 | Son Güncelleme:
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Konut fiyatlarının en çok arttığı il ve ilçeler belli olduNext

GAYRİMENKUL bilgi şirketi Reidin 2018 yılında konut pazarında yaşanan fiyat değişimlerini Hürriyet okurları için inceledi. Her ne kadar markalı konut projelerinin merkezi İstanbul olarak bilinse de yaşanan fiyat artışında durum farklı.

Etiketler: konut fiyatları , konut metrekare birim fiyatı , haberler

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