Konut fiyatları bu illerde uçtu! İlk sırada ne İstanbul, ne Ankara, ne İzmir var...

Türkiye’nin en çok ilana sahip emlak sitesi Hürriyet Emlak, Mart 2018 Emlak Endeksi’ni açıkladı. Türkiye genelinde de satılık konut fiyatları artıyor. Türkiye genelinde satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 15 artış gösterdi.
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