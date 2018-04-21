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Konut fiyatları bu illerde uçtu! İlk sırada ne İstanbul, ne Ankara, ne İzmir var...

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Gülistan ALAGÖZ
21.04.2018 - 19:56 | Son Güncelleme:
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Konut fiyatları bu illerde uçtu İlk sırada ne İstanbul, ne Ankara, ne İzmir var...Next

Türkiye’nin en çok ilana sahip emlak sitesi Hürriyet Emlak, Mart 2018 Emlak Endeksi’ni açıkladı. Türkiye genelinde de satılık konut fiyatları artıyor. Türkiye genelinde satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 15 artış gösterdi.

Etiketler: konut fiyatları , konut fiyat endeksi , hürriyet emlak , gazetehaberleri
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