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Komşuyla kapı önü sohbeti

Ünlü oyuncu evinin önünde bu halde objektiflere takıldı.

Hürriyet Haber
02.11.2018 - 16:22 | Son Güncelleme:
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Komşuyla kapı önü sohbetiNext

Güzel oyuncu Eva Mendes, Los Angeles'taki evinin önünde komşusuyla hararetli bir konuşma yaparken objektiflere takıldı. Aktör Ryan Gosling ile birlikte olan iki çocuk annesi Mendes'in makyajsız yüzü ve özensiz bir şekilde toplanmış saçları da dikkat çekti. Mendes, otomobilindeki komşusuyla konuşmasını bitirdikten sonra evine geri döndü.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

Etiketler: eva mendes , ryan gosling , makyajsız

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