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    Haberler >Dünya>Kolombiyalı çılgın adam, kendini iskelete çevirdi! Burnunu ve kulaklarını kesip...

    Kolombiyalı çılgın adam, kendini iskelete çevirdi! Burnunu ve kulaklarını kesip...

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    Hürriyet Haber
    29.08.2018 - 12:59 | Son Güncelleme:
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    Kolombiyalı çılgın adam, kendini iskelete çevirdi Burnunu ve kulaklarını kesip...Next

    Kolombiyalı 22 yaşındaki Eric Yeiner Hincapié Ramírez, iki yıl süren bir dizi ameliyattan sonra çılgın bir görünüm elde etti. Eric, yüzünün bir iskeletin kafatası gibi görünmesi için burnunun ve kulaklarının yarısını kesti!

    Etiketler: sondakika , HABER , sonhaber , Kolombiya

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