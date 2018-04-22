Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Kocasının cinsel organını kesmişti... Mahkemede öpücük attı

    Kocasının cinsel organını kesmişti... Mahkemede öpücük attı

    .

    Hürriyet Haber
    22.04.2018 - 15:03 | Son Güncelleme:
    1 / 7
    Kocasının cinsel organını kesmişti... Mahkemede öpücük attıNext

    Rusya'nın Vasilyevo köyünde yaşayan 47 yaşındaki Lira Plaksina, gece sarhoş bir şekilde eve gelip kendisiyle zorla ilişkiye girmeye çalışan 44 yaşındaki eski kocasının cinsel organını mutfaktan aldığı bıçakla kesti.

    Etiketler: RUSYA , Mahkeme , suç
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri