Kocası hastalığa yenik düştü... Cenaze yolunda hayatının şokunu yaşadı!

Tessie ve John ‘Sly’ Slyvester, 2001 yılındaki bir futbol kampı sırasında tanıştılar. Birbirlerini görür görmez etkilendiler. İlk görüşte aşk gibiydi. İkisi de futbolu seviyordu, inançlıydı ve ailelerine bağlıydı.
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