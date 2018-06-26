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    Haberler >Dünya>Kocası hastalığa yenik düştü... Cenaze yolunda hayatının şokunu yaşadı!

    Kocası hastalığa yenik düştü... Cenaze yolunda hayatının şokunu yaşadı!

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    Hürriyet Haber
    26.06.2018 - 07:12 | Son Güncelleme:
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    Kocası hastalığa yenik düştü... Cenaze yolunda hayatının şokunu yaşadıNext

    Tessie ve John ‘Sly’ Slyvester, 2001 yılındaki bir futbol kampı sırasında tanıştılar. Birbirlerini görür görmez etkilendiler. İlk görüşte aşk gibiydi. İkisi de futbolu seviyordu, inançlıydı ve ailelerine bağlıydı.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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