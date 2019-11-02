Kocamdan ilham aldÄ±m

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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CadÄ±lar GÃ¼nÃ¼ makyajÄ±yla konuÅŸulan Heidi Klum, kÄ±yafetinin arka planÄ±nÄ± anlattÄ±.
BACKGRID USA
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Bir dÃ¶nemin top modellerinden Heidi Klum, her yÄ±l CadÄ±lar GÃ¼nÃ¼ iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel makyajÄ± ve kÄ±yafetleriyle gÃ¼ndem yaratÄ±yor. Geleneksel olarak dÃ¼zenlediÄŸi partilerde hep ilginÃ§ kÄ±lÄ±klarla konuklarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan 46 yaÅŸÄ±ndaki Klum bu yÄ±l sÄ±nÄ±rlarÄ± zorladÄ±. Toplam 10 saatte hazÄ±rlanan kostÃ¼mÃ¼yle objektiflerin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Klum, o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n arka planÄ±nÄ± anlattÄ±.
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DÃ¶rt Ã§ocuk annesi Heidi Klum, bu Ã¼rpertici kostÃ¼mÃ¼n ilham kaynaÄŸÄ±nÄ±n kocasÄ± Tom Kaulitz olduÄŸunu sÃ¶yledi.
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Klum People dergisine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Esin kaynaÄŸÄ±m kocamÄ±n da gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zik grubu Tokio Hotel. Onlar yaratÄ±klara inanÄ±yorlar" diye konuÅŸtu. Klum'un kendisinden 16 yaÅŸ genÃ§ eÅŸi Tom Kaulitz de "Herkes inanÄ±r, deÄŸil mi?" diye ekledi.
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New York'taki partide Klum'a kocasÄ± Kaulitz astronot kÄ±yafetiyle eÅŸlik etti. MÃ¼zisyen partide dÃ¼nya dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir gezegen arayan asronot kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girdiÄŸini sÃ¶yledi ve ekledi: "Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz, bizimkini yÄ±ktÄ±k."