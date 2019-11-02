Kocamdan ilham aldÄ±m

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKocamdan ilham aldÄ±m
GeriMagazin Kocamdan ilham aldÄ±m
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Galeri :

Magazin
02 KasÄ±m 2019 - 11:17,

Kocamdan ilham aldÄ±m

CadÄ±lar GÃ¼nÃ¼ makyajÄ±yla konuÅŸulan Heidi Klum, kÄ±yafetinin arka planÄ±nÄ± anlattÄ±.

BACKGRID USA

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
1

Bir dÃ¶nemin top modellerinden Heidi Klum, her yÄ±l CadÄ±lar GÃ¼nÃ¼ iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel makyajÄ± ve kÄ±yafetleriyle gÃ¼ndem yaratÄ±yor. Geleneksel olarak dÃ¼zenlediÄŸi partilerde hep ilginÃ§ kÄ±lÄ±klarla konuklarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan 46 yaÅŸÄ±ndaki Klum bu yÄ±l sÄ±nÄ±rlarÄ± zorladÄ±. Toplam 10 saatte hazÄ±rlanan kostÃ¼mÃ¼yle objektiflerin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Klum, o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n arka planÄ±nÄ± anlattÄ±.

BACKGRID USAÂ 

2

DÃ¶rt Ã§ocuk annesi Heidi Klum, bu Ã¼rpertici kostÃ¼mÃ¼n ilham kaynaÄŸÄ±nÄ±n kocasÄ± Tom Kaulitz olduÄŸunu sÃ¶yledi.

BACKGRID USA

3

Klum People dergisine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Esin kaynaÄŸÄ±m kocamÄ±n da gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zik grubu Tokio Hotel. Onlar yaratÄ±klara inanÄ±yorlar" diye konuÅŸtu. Klum'un kendisinden 16 yaÅŸ genÃ§ eÅŸi Tom Kaulitz de "Herkes inanÄ±r, deÄŸil mi?" diye ekledi.

BACKGRID USAÂ

4

New York'taki partide Klum'a kocasÄ± Kaulitz astronot kÄ±yafetiyle eÅŸlik etti. MÃ¼zisyen partide dÃ¼nya dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir gezegen arayan asronot kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girdiÄŸini sÃ¶yledi ve ekledi: "Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz, bizimkini yÄ±ktÄ±k."

BACKGRID USA

5

BACKGRID USA

6

BACKGRID USA

7

BACKGRID USA

8

BACKGRID USA

9

BACKGRID USA

10

BACKGRID USA

11

BACKGRID USA

12

BACKGRID USA

13

BACKGRID USA

14

BACKGRID USA

15

BACKGRID USA

16

BACKGRID USA

17

BACKGRID USA

18

BACKGRID USA

19

BACKGRID USA

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi

Ä°LGÄ°LÄ° GALERÄ°LER

SÄ±radaki Galeri
Ä°LGÄ°LÄ° GALERÄ°LER

Mesut Ã–zil gerÃ§eÄŸini Kolasinac aÃ§Ä±kladÄ±!

Arsenal'de geleceÄŸi merak edilen TÃ¼rk asÄ±llÄ± futbolcu Mesut Ã–zil iÃ§in takÄ±m arkadaÅŸÄ± Sead Kolasinac'tan itiraflar geldi.

Spor Arena DÄ±ÅŸ Haberler /
Ä°LGÄ°LÄ° GALERÄ°LER

Kocamdan ilham aldÄ±m

CadÄ±lar GÃ¼nÃ¼ makyajÄ±yla konuÅŸulan Heidi Klum, kÄ±yafetinin arka planÄ±nÄ± anlattÄ±.

BACKGRID USA

/