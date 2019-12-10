Kocamda bendeki kadar kas yok

Natalia Kuznetsova, 42 yaşındaki kocası Yusif Eyvazov'un kaslarının kendisininkiler kadar gösterişli ve gelişmiş olmadığını belirterek bunun ilişkilerini etkilemediğini de ekliyor. Genç kadın: "Önemli olan karşılıklı sevgi ve destek" diye konuşuyor.



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