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Magazin
10 Aralık 2019 - 09:23,

Kocamda bendeki kadar kas yok

Rus vücut geliştirmeci Natalia Kuznetsova, bir erkeği andıran kaslarıyla dikkat çekiyor.

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Rusya'nın Chita kentinde yaşayan 28 yaşındaki Natalia Kuznetsova, kocasının kendisi kadar kaslı olmadığını ama bunun bir önem taşımadığını söyledi.

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Henüz 15 yaşındayken ilk şampiyonluğunu kazanan Kuznetsova 2014 yılındaki Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda da rekor kırmıştı.

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Natalia Kuznetsova, 42 yaşındaki kocası Yusif Eyvazov'un kaslarının kendisininkiler kadar gösterişli ve gelişmiş olmadığını belirterek bunun ilişkilerini etkilemediğini de ekliyor. Genç kadın: "Önemli olan karşılıklı sevgi ve destek" diye konuşuyor.

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