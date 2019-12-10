Kocamda bendeki kadar kas yok

Rusya'nın Chita kentinde yaşayan 28 yaşındaki Natalia Kuznetsova, kocasının kendisi kadar kaslı olmadığını ama bunun bir önem taşımadığını söyledi.
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Henüz 15 yaşındayken ilk şampiyonluğunu kazanan Kuznetsova 2014 yılındaki Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda da rekor kırmıştı.
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Natalia Kuznetsova, 42 yaşındaki kocası Yusif Eyvazov'un kaslarının kendisininkiler kadar gösterişli ve gelişmiş olmadığını belirterek bunun ilişkilerini etkilemediğini de ekliyor. Genç kadın: "Önemli olan karşılıklı sevgi ve destek" diye konuşuyor.