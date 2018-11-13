Kocam "para" gibi kokuyor

Kim Kardashian, kendi çıkardığı parfümün tanıtım toplantısına katıldı. Rap müzisyeni Kanye West ile evli olan üç çocuk annesi 38 yaşındaki Kardashian'a bir gazeteci "kocasının kokusunu nasıl tanımlayabileceğini" sordu. Bunun üzerine biraz düşünen Kardashian "Kocam... Zengin kokuyor" dedi.
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