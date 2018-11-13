Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Kocam "para" gibi kokuyor

Kocam "para" gibi kokuyor

Kim Kardashian, kocasının kokusunu tarif etmesi istendiğinde işte bu yanıtı verdi.

Hürriyet Haber
13.11.2018 - 13:44 | Son Güncelleme:
1 / 12
Kocam para gibi kokuyor Next

Kim Kardashian, kendi çıkardığı parfümün tanıtım toplantısına katıldı. Rap müzisyeni Kanye West ile evli olan üç çocuk annesi 38 yaşındaki Kardashian'a bir gazeteci "kocasının kokusunu nasıl tanımlayabileceğini" sordu. Bunun üzerine biraz düşünen Kardashian "Kocam... Zengin kokuyor" dedi.

BACKGRID USA 

Etiketler: kanye west , zengin

En Yeni Kelebek Galeriler

Kocam "para" gibi kokuyor

Kocam "para" gibi kokuyor

Arda ile eşi Aslıhan Turan'ın keyfi yerinde

Arda ile eşi Aslıhan Turan'ın keyfi yerinde

Giyinip süslenip poz vermek dışında bütün gün ne yapıyor?

Giyinip süslenip poz vermek dışında bütün gün ne yapıyor?

'Annem gözümün önünde intihar etti'

'Annem gözümün önünde intihar etti'

Seda Akgül: Çok kazanan televizyonculardan değilim

Seda Akgül: Çok kazanan televizyonculardan değilim

Ünlü sanatçı şimdi pazar tezgahı başında

Ünlü sanatçı şimdi pazar tezgahı başında

Barış sonrası el ele ilk poz!

Barış sonrası el ele ilk poz!

Podyumdan inip akla gelmeyecek bir şey yapmışlar

Podyumdan inip akla gelmeyecek bir şey yapmışlar

Evleniyorlar mı?

Evleniyorlar mı?

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.