Kocaeli'nde feci kaza

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Zeytinburnu ilçesinin; Sümer, Veliefendi, Yeşiltepe, Cırpıcı, Beştelsiz, Nuripaşa ve Kazlıçeşme mahallerini etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Sabah saatlerinde başlayan su kesintisi şu saat itibariyle halen devam ediyor. İşte, 18 Kasım Pazartesi Zeytinburnu su kesintisi hakkında ayrıntılar...
Victoria's Secret modeli Devon Windsor, Avustralyalı milyoner Johnny Barbara ile Karayipler'in St. Barts adasında 3 gün 3 gece düğün yaptı. Devon ve yeni nesil model arkadaşları adayı podyuma çevirdi.
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Müge Akgün'den Bangkok’un en ayrıcalıklı restoran önerileri...
Meksika Körfezi'nin derinliklerinde bulunan bu ilginç aynı zamanda korkutucu ‘ölüm jakuzisi’ dünyada görebileceğiniz en tuhaf yerlerden biri. Meksika Körfezi'nin derinliklerinde keşfedilen tuzlu su havuzu, sahip olduğu sıra dışı özellikle bilim insanlarının ilgisini çekiyor.