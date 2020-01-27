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Haber Giriş: 27 Ocak 2020 - 07:59, /

Kobe Bryant'ın ölümü ünlüler dünyasını yasa boğdu

NBA'in efsane ismi, uzun yıllar Los Angeles Lakers formasını terleten; kimilerine göre Michael Jordan'la birlikte tarihin en iyi oyuncusu olan Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti.

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Kazada Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria-Onore de hayatını kaybetti. Bryant'ın ölümü ünlüler dünyasını yasa boğdu...

FOTOĞRAFLAR: ABACA/AP/REUTERS/AFP

2TOLGAHAN SAYIŞMAN

TOLGAHAN SAYIŞMAN

Gerçekten çok üzgünüm ! #kobebryant ile sevgili dostum Barbaros Tapan sayesinde 2014 yılı sonunda tanışmıştık.O dönem L.A Lakers’i yakından takip etme ve onunla maç önceleri görüşme fırsatım olurdu.Son derece mütevazi bir insandı.Ortanca kızının da vefat haberini aldım gerçekten çok üzgünüm.Allah rahmet eylesin !

3FERMAN AKGÜL

FERMAN AKGÜL

Az önce arkadaşımla yazışıyordum. Aklımda Elazığ depremi, virüsler, kaybedilen canlar. Kısa bir öykü üzerinde tartışıyorduk. Her an her şeyin olabileceği üzerine. Ve üzerine bu haber. Bir basketbol aşığıyım. Bana spor ve hayat konusunda çok ilham vermiş bir başka adam da göçüp gitti. Daha ne diyebilirim bilmiyorum. Çocuklarıma sarılıp ağlamaktan korkuyorum. Bu iki gün çok acı verdi.

4GONCA VUSLATERİ

GONCA VUSLATERİ

Efsane Kobe. Yakından görmek kısmet olmuştu ne güzel ki... Daima...

5MEHMET OKUR

MEHMET OKUR

Diğer tarafta görüşürüz büyük Homie

6UMUT KURT

UMUT KURT

NBA de oynamaya başladığın günden beri seni izliyorum. Hayranlık ve öfkeyi aynı anda hissettim hep sana karşı. Basketbolu bıraktıktan sonra anladım senin nasıl bir adam olduğunu. Bu kadar üzüleceğim aklıma gelmezdi. İnanamadığım bir gidiş bu. Üzen, yıkan, zamansız bir gidiş. Hoşçakal Kobe...

7ANIL ÇELİK

ANIL ÇELİK

R.I.P Mamba

8SARP CAN

SARP CAN

Bir sporcudan çok daha fazlasıydı benim için... Hayat tercihlerimi yaparken, hayal kurarken onun düşünceleri ışık olmuştu bana. Bir nesil senin sayende farklı yollar çizdi kendine, senin sayende daha fazla savaştı. Her şey için teşekkürler...

9SERHAT AKIN

SERHAT AKIN

R.I.P Legend

10İLKER İNANOĞLU

İLKER İNANOĞLU

Allah rahmet eylesin

11SELEN GÖRGÜZEL

SELEN GÖRGÜZEL

Saatler öncesi paylaşılmış mutluluk veren fotoğrafın aynı gün içinde tüm dünyanın içini sızlatacağını kim bilebilirdi ki...Çok üzüldüm...

12FATMA TURGUT

FATMA TURGUT

Efsaneler gitmez. Ruhları seyahate çıkar kalbimce.

13YEŞİM SALKIM

YEŞİM SALKIM

Hayat bu kadar işte...

14HAMDİ ALKAN

HAMDİ ALKAN

Hoşçakal...Kobe

15ESRA OFLAZ GÜVENKAYA

ESRA OFLAZ GÜVENKAYA

Efsane bir sporcuydu ; İşini en iyi şekilde tüm kalbiyle yaptı, dileği gerçekleşti milyonlara ilham oldu , yardımları gençlere ulaştı ...hayallerini gerçekleştirdi kısa filmiyle Oscar aldı, basketbol belgeseli ile mirası nesillere kaldı .Çocuklarına muhteşem bir örnek , eşine iyi bir eş oldu. Yaşamayı sevdi, anının kıymetini bildi , bol bol şakalaştı , güzellik bulaştırdı. Böyle kutlu bir yaşam nasip oldu Allah'ın şanslı kuluna . Ama takdiri ilahi işte , sual olmaz... ölüm meleği 41 yaşında ansızın, 13 yaşındaki kızıyla el ele Hakkın rahmetine kavuşturdu. Her ölüm zamansız ölümdür de hele biricik yavrusuyla olan .... onlar ışık oldular ama geride kalan ailesinin , eşinin , geride kalan çocuklarının, sevenlerinin acısı ...çok zor başları sağ olsun, Allah yardımcıları olsun

16ALP KIRŞAN

ALP KIRŞAN

Bir efsane daha yok oldu

17ITIR ESEN

ITIR ESEN

Seni her zaman hatırlayacağız, her şey için teşekkürler, huzur içinde uyu

18AHMET DURSUN

AHMET DURSUN

Bize basketbolu sevdiren iyi bir aile babasıydı. Allah ailesine sabır versin. Mekanı cennet olsun

19CEYLAN ERTEM

CEYLAN ERTEM

Üzüntüler art arda geliyor.
Çok çok üzgünüm.
Çok genç bir gidiş.
Ne diyeceğimi bilemiyorum.
Hepimizin hayranlığını kazanmış, muhteşem bir sporcu, pozitif ve güçlü bir karakter aramızdan ayrıldı.
Fena halde özleyeceğiz....

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