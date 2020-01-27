Kobe Bryant'ın ölümü ünlüler dünyasını yasa boğdu

ESRA OFLAZ GÜVENKAYA Efsane bir sporcuydu ; İşini en iyi şekilde tüm kalbiyle yaptı, dileği gerçekleşti milyonlara ilham oldu , yardımları gençlere ulaştı ...hayallerini gerçekleştirdi kısa filmiyle Oscar aldı, basketbol belgeseli ile mirası nesillere kaldı .Çocuklarına muhteşem bir örnek , eşine iyi bir eş oldu. Yaşamayı sevdi, anının kıymetini bildi , bol bol şakalaştı , güzellik bulaştırdı. Böyle kutlu bir yaşam nasip oldu Allah'ın şanslı kuluna . Ama takdiri ilahi işte , sual olmaz... ölüm meleği 41 yaşında ansızın, 13 yaşındaki kızıyla el ele Hakkın rahmetine kavuşturdu. Her ölüm zamansız ölümdür de hele biricik yavrusuyla olan .... onlar ışık oldular ama geride kalan ailesinin , eşinin , geride kalan çocuklarının, sevenlerinin acısı ...çok zor başları sağ olsun, Allah yardımcıları olsun