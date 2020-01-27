Kobe Bryant'ın ölümü ünlüler dünyasını yasa boğdu

NBA'in efsane ismi, uzun yıllar Los Angeles Lakers formasını terleten; kimilerine göre Michael Jordan'la birlikte tarihin en iyi oyuncusu olan Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti.
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Kazada Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria-Onore de hayatını kaybetti. Bryant'ın ölümü ünlüler dünyasını yasa boğdu...
FOTOĞRAFLAR: ABACA/AP/REUTERS/AFP
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TOLGAHAN SAYIŞMAN
Gerçekten çok üzgünüm ! #kobebryant ile sevgili dostum Barbaros Tapan sayesinde 2014 yılı sonunda tanışmıştık.O dönem L.A Lakers’i yakından takip etme ve onunla maç önceleri görüşme fırsatım olurdu.Son derece mütevazi bir insandı.Ortanca kızının da vefat haberini aldım gerçekten çok üzgünüm.Allah rahmet eylesin !
3
FERMAN AKGÜL
Az önce arkadaşımla yazışıyordum. Aklımda Elazığ depremi, virüsler, kaybedilen canlar. Kısa bir öykü üzerinde tartışıyorduk. Her an her şeyin olabileceği üzerine. Ve üzerine bu haber. Bir basketbol aşığıyım. Bana spor ve hayat konusunda çok ilham vermiş bir başka adam da göçüp gitti. Daha ne diyebilirim bilmiyorum. Çocuklarıma sarılıp ağlamaktan korkuyorum. Bu iki gün çok acı verdi.
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GONCA VUSLATERİ
Efsane Kobe. Yakından görmek kısmet olmuştu ne güzel ki... Daima...
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MEHMET OKUR
Diğer tarafta görüşürüz büyük Homie
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UMUT KURT
NBA de oynamaya başladığın günden beri seni izliyorum. Hayranlık ve öfkeyi aynı anda hissettim hep sana karşı. Basketbolu bıraktıktan sonra anladım senin nasıl bir adam olduğunu. Bu kadar üzüleceğim aklıma gelmezdi. İnanamadığım bir gidiş bu. Üzen, yıkan, zamansız bir gidiş. Hoşçakal Kobe...
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ANIL ÇELİK
R.I.P Mamba
8
SARP CAN
Bir sporcudan çok daha fazlasıydı benim için... Hayat tercihlerimi yaparken, hayal kurarken onun düşünceleri ışık olmuştu bana. Bir nesil senin sayende farklı yollar çizdi kendine, senin sayende daha fazla savaştı. Her şey için teşekkürler...
9
SERHAT AKIN
R.I.P Legend
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İLKER İNANOĞLU
Allah rahmet eylesin
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SELEN GÖRGÜZEL
Saatler öncesi paylaşılmış mutluluk veren fotoğrafın aynı gün içinde tüm dünyanın içini sızlatacağını kim bilebilirdi ki...Çok üzüldüm...
12
FATMA TURGUT
Efsaneler gitmez. Ruhları seyahate çıkar kalbimce.
13
YEŞİM SALKIM
Hayat bu kadar işte...
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HAMDİ ALKAN
Hoşçakal...Kobe
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ESRA OFLAZ GÜVENKAYA
Efsane bir sporcuydu ; İşini en iyi şekilde tüm kalbiyle yaptı, dileği gerçekleşti milyonlara ilham oldu , yardımları gençlere ulaştı ...hayallerini gerçekleştirdi kısa filmiyle Oscar aldı, basketbol belgeseli ile mirası nesillere kaldı .Çocuklarına muhteşem bir örnek , eşine iyi bir eş oldu. Yaşamayı sevdi, anının kıymetini bildi , bol bol şakalaştı , güzellik bulaştırdı. Böyle kutlu bir yaşam nasip oldu Allah'ın şanslı kuluna . Ama takdiri ilahi işte , sual olmaz... ölüm meleği 41 yaşında ansızın, 13 yaşındaki kızıyla el ele Hakkın rahmetine kavuşturdu. Her ölüm zamansız ölümdür de hele biricik yavrusuyla olan .... onlar ışık oldular ama geride kalan ailesinin , eşinin , geride kalan çocuklarının, sevenlerinin acısı ...çok zor başları sağ olsun, Allah yardımcıları olsun
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ALP KIRŞAN
Bir efsane daha yok oldu
17
ITIR ESEN
Seni her zaman hatırlayacağız, her şey için teşekkürler, huzur içinde uyu
18
AHMET DURSUN
Bize basketbolu sevdiren iyi bir aile babasıydı. Allah ailesine sabır versin. Mekanı cennet olsun
19
CEYLAN ERTEM
Üzüntüler art arda geliyor. Çok çok üzgünüm. Çok genç bir gidiş. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hepimizin hayranlığını kazanmış, muhteşem bir sporcu, pozitif ve güçlü bir karakter aramızdan ayrıldı. Fena halde özleyeceğiz....