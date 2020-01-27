Kobe Bryant’ın lakabı Black Mamba nedir? Neden Black Mamba deniyor?
NBA’in yıldız ismi Kobe Bryant’ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ardından sosyal medyada ‘Black Mamba’ paylaşımları başladı. Kobe Bryant’ın sevenleri efsanevi ismin lakabı ‘Black Mamba’ etiketiyle başsağlığı mesajları paylaşıyor. Peki, Kobe Bryant’ın lakabı Black Mamba nedir? Neden Black Mamba deniyor?
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Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant’a rakip savunmalara karşı acımasızlığı nedeniyle zehirli bir yılan türü olan "Black Mamba" lakabı takıldı.
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Black mambaya veya kara mamba, Elapidae familyasından son derece saldırgan ve zehirli bir yılan türü. Anavatanı Afrika olup, dünyanın ikinci en uzun zehirli yılanıdır.
Erişkin kara mambaların ortalama boyu 2,5 metre civarındadır. En büyükleri ise 4,5 metre kadar olabilirler. Kara mambalar isimlerini zeytin yeşiline çalan vücut renklerinden değil, ağızlarının içindeki siyah renkden alırlar. Kara mambanın karada yaşayan en hızlı yılan olduğu bilinmektedir. İddialara göre saatte 20 km. civarı bir hıza ulaşabilir.
Kara mambanın tek bir ısırığı 100 civarı insanı öldürmeye yetecek kadar zehir içerir. Gerekli panzehir uygulanmadığı zaman ölüm kesindir. Ölüm oranı yüzde yüz olan tek yılandır. Kara mamba son derece agresif bir yılandır. Kendini tehdit altında hissettiği zaman çoğu yılanın aksine kaçmak yerine saldıracaktır. Kara mamba saldırı pozisyonu aldığı zaman boynunu düzleştirir, yüksek sesle tıslar ve siyah ağzı ile dişlerini gösterir. Vücudunun üçte biri kadar uzaklığa saldırabilir. Bu da yaklaşık olarak 1.20 metreye denk gelmektedir. Bu sayede birçok yılanın aksine kafa ve vücuda saldırır.
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Rahatsız edilmedikleri sürece inlerinde uzun zaman kalırlar. Kara mambalar hem gündüz hem gece aktif olarak avlanan yılanlardır. Kara mamba küçük hayvanları avlarken bir kez ısırır ve geri çekilerek avının felç geçirmesini bekler. Fakat avı bir kuş olduğu zaman ısırır ve avının uçmasına engel olmak için avını bırakmaz.
Kara mamba'nın nörotoksik zehri doğadaki en etkili zehirlerden biridir. Sinir sistemini etkiler ve kişiyi paralize eder. Birey bilek ya da parmaktan ısırıldıysa, zehir insanı dört saatte öldürebilir, ama yüz ya da gövdeden alınan bir ısırık insanı 20 dakikada öldürebilir. Tek bir ısırıkta zerk edilen zehir devasa boyutlarda olabilir, acilen panzehirle tedavi edilmezse, 10 ila 20 mg. arası insanlar için öldürücü olabilir. Kara mamba bir ısırışta 100 ila 400 mg. arası zehir zerk edebilir.
Yol kenarında duran bir kara mamba, seyahat halindeki arabalara saldırabilmekte, araç sürücüsü camı açık seyahat ediyorsa ne olduğunu bile anlamadan ısırılabilmektedir. Yumurtayla ürerler yavruları 36–60 cm arasıdır ve bir sıçanı yutabilir. Dişi kara mamba 9-14 yumurta bırakır, yumurtaların uzunluğu 7.5 cm dir. Yavrular çok çabuk büyür, Kara mamba'nın 1 yılda 1.8 m ye çıktığı görülmüştür.