Kobe Bryant’ın lakabı Black Mamba nedir? Neden Black Mamba deniyor?

Rahatsız edilmedikleri sürece inlerinde uzun zaman kalırlar. Kara mambalar hem gündüz hem gece aktif olarak avlanan yılanlardır. Kara mamba küçük hayvanları avlarken bir kez ısırır ve geri çekilerek avının felç geçirmesini bekler. Fakat avı bir kuş olduğu zaman ısırır ve avının uçmasına engel olmak için avını bırakmaz.



Kara mamba'nın nörotoksik zehri doğadaki en etkili zehirlerden biridir. Sinir sistemini etkiler ve kişiyi paralize eder. Birey bilek ya da parmaktan ısırıldıysa, zehir insanı dört saatte öldürebilir, ama yüz ya da gövdeden alınan bir ısırık insanı 20 dakikada öldürebilir. Tek bir ısırıkta zerk edilen zehir devasa boyutlarda olabilir, acilen panzehirle tedavi edilmezse, 10 ila 20 mg. arası insanlar için öldürücü olabilir. Kara mamba bir ısırışta 100 ila 400 mg. arası zehir zerk edebilir.



Yol kenarında duran bir kara mamba, seyahat halindeki arabalara saldırabilmekte, araç sürücüsü camı açık seyahat ediyorsa ne olduğunu bile anlamadan ısırılabilmektedir. Yumurtayla ürerler yavruları 36–60 cm arasıdır ve bir sıçanı yutabilir. Dişi kara mamba 9-14 yumurta bırakır, yumurtaların uzunluğu 7.5 cm dir. Yavrular çok çabuk büyür, Kara mamba'nın 1 yılda 1.8 m ye çıktığı görülmüştür.