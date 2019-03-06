Kızlarını öyle görünce şaşırdı kaldı: Banyoda parmak izleri vardı
Milyonlarca kişi Adriana Lima'yı dünyanın en güzel kadınlarından ve en çok kazanan modellerinden biri olarak tanıyor. Artık emekli bir Victoria's Secret meleği olan Lima, son olarak Metin Hara ile yaşadığı aşkla gündemdeydi. Çift ayrıldı herkes yoluna gitti.
Fakat bütün bunlara ek olarak Adriana Lima aynı zamanda iki çocuk annesi bir genç kadın. Kocası Marko Jaric'ten ayrıldıktan sonra 10 yaşındaki Valentina ve 7 yaşındaki Sienna'yı yalnız başına büyüten Adriana Lima, bütün boş vakitlerini de onlara ayırıyor.
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