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Kızları önden gönderdi

Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte çıktığı yemekte böyle görüntülendi.

Hürriyet Haber
05.07.2018 - 10:36 | Son Güncelleme:
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Kızları önden gönderdiNext

Rocky ve Rambo filmleriyle sinema tarihine adını yazdıran Sylvester Stallone, ailesiyle birlikte "bayram" kutladı. Stallone ailesi, ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı'nı lüks bir restoranda yedikleri akşam yemeğiyle kutladı. Stallone, karısı Jennifer Flavin, kızları Scarlet Rose, Sistine Rose ve Sophia Rose ile birlikte restarondan çıkarken etrafı da fotoğrafçılar ve hayranları tarafından sarıldı.

Fotoğraflar: Backgrid USA 

Etiketler: sylvester stallone , jennifer flavin , rocky , Rocky Balboa

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