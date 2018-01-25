Kızının taklidini yapan baba sosyal medyayı fena salladı
Washington'da yaşayan 48 yaşındaki baba Burr Martin, kızını 'trolleyerek' onun fotoğraflarındaki pozları taklit edip Instagram'a yükledi. Fotoğraflar ses getirince Martin'in takipçi sayısı binlerce artarak 150 bine dayandı.
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