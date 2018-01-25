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Kızının taklidini yapan baba sosyal medyayı fena salladı

Washington'da yaşayan 48 yaşındaki baba Burr Martin, kızını 'trolleyerek' onun fotoğraflarındaki pozları taklit edip Instagram'a yükledi. Fotoğraflar ses getirince Martin'in takipçi sayısı binlerce artarak 150 bine dayandı.

Hürriyet Haber
25.01.2018 - 02:25 | Son Güncelleme:
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Kızının taklidini yapan baba sosyal medyayı fena salladıNext

Kızının verdiği pozları komik bir şekilde taklit eden babanın görüntüleri sosyal medyayı salladı. İşte o görüntüler...

Etiketler: instagram , sosyal medya , facebook

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