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Kızıma bir gün bile üvey baba olmadı

Birçok kişinin hafızasında yer etmiştir daha çocukluğundan bu yana... Kötü kalpli üvey anne ya da babalar. Oysa gerçek hayatta hatta gösteri dünyasında bunun tam tersi örnekler mevcut.

Hürriyet Haber
27.07.2019 - 12:00 | Son Güncelleme:
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Kızıma bir gün bile üvey baba olmadıNext

Eşinin ya da sevgilisinin bir önceki evliliğinden dünyaya gelen çocuklarına sanki onları kendisi doğurmuş gibi sevgiyle yaklaşan, kendi çocuklarından ayırmadan bakan. Hatta biyolojik babası ilgilenmediği için üvey çocuğuna kendi soyadını veren bile var.

İşte gösteri dünyasının iyi kalpli, sevecen üvey anne ve babaları.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

Etiketler: ünlü üvey anneler , ünlü üvey babalar , gösteri dünyası

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