Kızıma bir gün bile üvey baba olmadı

Eşinin ya da sevgilisinin bir önceki evliliğinden dünyaya gelen çocuklarına sanki onları kendisi doğurmuş gibi sevgiyle yaklaşan, kendi çocuklarından ayırmadan bakan. Hatta biyolojik babası ilgilenmediği için üvey çocuğuna kendi soyadını veren bile var.
İşte gösteri dünyasının iyi kalpli, sevecen üvey anne ve babaları.
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