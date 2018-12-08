'Kızım Sezen Aksu’yu tanımıyor'

Bir süredir ekranlardan uzak olan Deniz Akkaya, dijital platforma adın atıyor. Akkaya, önceki gün katıldığı etkinlikte gazetecilerim sorularını yanıtladı. Eski manken, çok konuşulacak sözlere imza attı...
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