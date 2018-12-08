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'Kızım Sezen Aksu’yu tanımıyor'

Deniz Akkaya, önceki gün katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eski manken, çok konuşulacak sözlere imza attı...

Hürriyet Haber
08.12.2018 - 10:19 | Son Güncelleme:
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Kızım Sezen Aksu’yu tanımıyorNext

Bir süredir ekranlardan uzak olan Deniz Akkaya, dijital platforma adın atıyor. Akkaya, önceki gün katıldığı etkinlikte gazetecilerim sorularını yanıtladı. Eski manken, çok konuşulacak sözlere imza attı...

FOTOĞRAFLAR: ARŞİV / INSTAGRAM

Etiketler: ayşe önbilgin

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