Kızı baygınlık geçirince intihardan vazgeçti

Antalya'da anestezi uzmanı kızı T.Y.'nin evlenmesine tepki gösteren E.Ç., falezlerde intihar girişiminde bulundu. Kızına "Koca her zaman bulunur ama anne her zaman bulunmaz" diyen E.Ç., T.Y.'nin baygınlık geçirmesi üzerine intihar girişiminden vazgeçti. Anne ile kızı el ele ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.
İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini arasındaki rekabet giderek kızışıyor... Bu kez Prens Harry'nin karısı Meghan Markle, Prens William'ın karısı Middleton'ı geride bıraktı.
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