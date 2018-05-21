Kız bebek geliyor

Tüm dünyanın merakla beklediği kraliyet düğünü hafta sonu gerçekleşti. Eski oyuncu Meghan Markle ile İngiliz tahtının varislerinden Prens Harry, tüm dünyanın gözleri önünde evlendi. Daha aradan iki gün geçtiği halde çifte ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.
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