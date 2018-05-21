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Kız bebek geliyor

Hafta sonu görkemli bir törenle evlenen Markle ve Prince Harry ile ilgili şoke eden iddia.

Hürriyet Haber
21.05.2018 - 11:25 | Son Güncelleme:
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Kız bebek geliyorNext

Tüm dünyanın merakla beklediği kraliyet düğünü hafta sonu gerçekleşti. Eski oyuncu Meghan Markle ile İngiliz tahtının varislerinden Prens Harry, tüm dünyanın gözleri önünde evlendi. Daha aradan iki gün geçtiği halde çifte ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Etiketler: prens harry , meghan markle , harry t , medyum

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