Kıvılcım Ural: Bu hikayede herkes antidepresan kullanıyor!

Seçkin Piriler ve Kıvılcım Ural birbirine girdi. Duman’ın solisti Kaan Tangöze suskunluğunu bozmadı. Çocuklar arada kaldı. Ve bu aşk üçgeni son zamanların en çok konuşulan olayı oldu. Kıvılcım Ural, Posta Gazetesi'nden Işıl Cinmen’e konuştu.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.