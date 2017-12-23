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Kıvılcım Ural: Bu hikayede herkes antidepresan kullanıyor!

Kaan Tangöze'nin büyük aşkı Kıvılcım Ural'dan samimi açıklamalar...

Hürriyet Haber
23.12.2017 - 08:17 | Son Güncelleme:
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Kıvılcım Ural: Bu hikayede herkes antidepresan kullanıyorNext

Seçkin Piriler ve Kıvılcım Ural birbirine girdi. Duman’ın solisti Kaan Tangöze suskunluğunu bozmadı. Çocuklar arada kaldı. Ve bu aşk üçgeni son zamanların en çok konuşulan olayı oldu. Kıvılcım Ural, Posta Gazetesi'nden Işıl Cinmen’e konuştu.

Etiketler: kaan tangöze , kıvılcım ural , seçkin piriler

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