Kıvanç Tatlıtuğ'dan o soruya tepki: Tam adamına sordunuz!

Onlar daha küçücük yaşta milyonlarca seyircinin kalbini kazanmıştı. Her hafta seyirciyi ekran karşısına çekiyorlardı, tekrar bölümleri bile çok izleniyordu. Peki o dönem henüz küçücük yaşta şöhret olan o oyuncular şimdi nerelerde ne yapıyorlar biliyor musunuz? İşte o dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Sihirli Annem ve onun küçük yıldızlarının değişimi.
HÜRRİYET ARŞİV
MasterChef'in son bölümünde elenen isim Mustafa oldu. Şefler iki yarışmacı arasında Masterchef'ten elenen ismin Mustafa olduğunu açıkladı. Masterchef'ten elenmeyi beklemeyen Mustafa, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Peki, MasterChef'ten elenen Mustafa kimdir?