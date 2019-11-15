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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
15 Kasım 2019 - 08:00,

Kıvanç Tatlıtuğ'dan o soruya tepki: Tam adamına sordunuz!

Kıvanç Tatlıtuğ önceki gece Harley Davidson’ıyla yollardaydı. 2013 yılında geçirdiği motosiklet kazasında ölümden dönen ünlü oyuncu, kendisi için endişelenen annesine mesaj gönderdi: “Sakin ve dikkatli kullanıyorum.”

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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SETLERE DÖNECEK

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, önceki akşam Armutlu’daki Steakroom adlı restorandaydı. Oyuncu çıkışta eşini cipine bindirdi, kendisi ise 300 bin lira değerindeki Harley Davidson motosikletine yöneldi.

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Yola çıkmadan önce muhabirlerle sohbet eden Tatlıtuğ, setlere dönmeye hazırlandığını açıkladı: “Uzun ve güzel bir dinlenme süreci yaşadım. Şimdi okuduğum birkaç proje var, güzel şeyler olabilir.”

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ALLAH VERMESİN

Kıvanç Tatlıtuğ, geçirdiği kazanın ardından annesine bir daha motosiklet kullanmayacağına dair söz verdiği hatırlatılınca “Sakin ve dikkatli kullanıyorum, Allah kaza bela vermesin” diye konuştu.

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Ünlü oyuncu, eşine 900 bin lira değerinde Land Rover marka araç hediye ettiği haberleri için de gülerek “O konuyla ilgili ayrı bir açıklama yapılacak ama öyle bir şey yok” dedi.

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Tam adamına sordunuz

Kıvanç Tatlıtuğ, “Çağatay Ulusoy neden sizi sosyal medyada takip etmeyi bıraktı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

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“Tam adamına sordunuz. Benim sosyal medyayla hiç aram yok. Birbirlerini takip edenler mi yakın arkadaş oluyor?”

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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