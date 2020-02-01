Kitap okumak için en iyi 10 mekan

4 - Bir kafeden daha fazlası Penguen Kültür (İstanbul)



Bahariye’deki Penguen Kültür, bünyesindeki kitabevi ve sahneyle bir kafeden daha fazlasını sunuyor. Kitap lansmanlarının, imza günlerinin ve söyleşilerin de düzenlendiği mekân, tavana kadar uzanan geniş bir salon kitaplığının ortasında kitap okumak ya da yazmak isteyenlerin uğrak yeri. (0216) 330 40 30