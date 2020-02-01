Kitap okumak için en iyi 10 mekan

Metroda, vapurda ya da kendi evinizin rahat ortamında... Kitap okumak her zaman güzel ama bazen daha keyifli olabiliyor.
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Jüri üyelerimize kitap okumak için tercih ettikleri mekânları sorduk. Bazıları huzur ve sessizlik vaat ediyor; bazılarının manzarası elinizdeki kitapla yarışacak kadar güzel.
Fırat Karadeniz/fkaradeniz@hurriyet.com.tr
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1 - İster okuyun ister yazın
Minoa Kitap-Kafe (İstanbul)
Minoa, İstanbullu kitap kurtlarının favori mekanlarından biri... Yazar Buket Uzuner’in de tercihi. Uzuner, “Az bulunan kitaplar, zevkli ortamı; limonata, kahve ve şaraplarıyla okumak ve yazmak için özel bir mekân” diye tarif ediyor Minoa’yı... Akaretler, Süleyman Seba Caddesi’nde. (0212) 236 94 52
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2 - 7 gün 24 saat açık
Atatürk Kitaplığı (İstanbul)
Kütüphane denildiği zaman çoğu İstanbullunun aklına direkt Taksim’deki Atatürk Kitaplığı gelir. Cumhuriyet’in ilk kütüphanelerinden biri olan Atatürk Kitaplığı, 2014 yılından bu yana İstanbul halkına ve araştırmacılara 7 gün 24 saat hizmet veriyor; bu nedenle ‘hiç kapanmayan kütüphane’ olarak anılıyor.
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3 - Manzarası nefes kesiyor
Divan BrasserIe (İstanbul)
Eleştirmen Doğan Hızlan’ın tercihi olan Beyoğlu’ndaki Divan Brasserie nefes kesici bir manzaraya sahip. Tarihi Yarımada’dan Prens Adaları’na uzanan panoramik manzara size elinizdeki kitabı bir anlığına unutturabilir. (0212) 243 24 81
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4 - Bir kafeden daha fazlası
Penguen Kültür (İstanbul)
Bahariye’deki Penguen Kültür, bünyesindeki kitabevi ve sahneyle bir kafeden daha fazlasını sunuyor. Kitap lansmanlarının, imza günlerinin ve söyleşilerin de düzenlendiği mekân, tavana kadar uzanan geniş bir salon kitaplığının ortasında kitap okumak ya da yazmak isteyenlerin uğrak yeri. (0216) 330 40 30
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5 - Kadın işletmeci fark yaratıyor
Adımlar Kitap-Kafe (Eskişehir)
Porsuk Nehri’nin kenarındaki bu mekân Eskişehir’deki üniversite öğrencilerinin uğrak yerlerinden biri. Buket Uzuner, Adımlar Kitap-Kafe’nin kadın işletmecisinin fark yarattığını söylüyor. Güncel dergiler ve zengin kütüphanesi de cabası... (0222) 221 62 29
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6 - Nostalji yapmak isteyenlere
Ran Kurtuluş (İstanbul)
Adını, Nâzım Hikmet’in soyadından alan Kurtuluş’taki bu kafe, yüksek tavanlı eski bir apartmanın giriş katında... Kitabınızı açıp İstanbul’un tarihi semtlerinden birinde nostalji yapmak için ideal. Gülden Öktem’e göre semtini futbol takımı taraftarları gibi sahiplenen Kurtuluşlular bu mekânı boş bırakmamaya kararlı! (0541) 569 71 45
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7 - farklı kurslar düzenleniyor
GİZ StudIocafe (Muğla)
Göcek yazın ayrı, kışın ayrı güzel... İstanbul’un stresli hayatından kaçıp Göcek’e yerleşen Gizem Sönmez’in açtığı GİZ; hem seramik, heykel, resim, fotoğraf, origami, pastacılık vb. kursların düzenlendiği bir stüdyo hem de gündüzleri kitap okumalık sakin bir kafe. (0534) 666 80 67
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8 - Geniş kapsamlı kütüphane var
Salt Galata (İstanbul)
Karaköy, Bankalar Caddesi’ndeki SALT Galata, mimar Alexandre Vallauri tarafından Bank-ı Osmanî-i Şahane için tasarlanmıştı. 2011’de ise SALT Galata adıyla hizmete açıldı. Mekânın bir ihtisas kütüphanesi niteliğindeki SALT Araştırma bölümü araştırmacılar kadar kitap meraklılarını da kendine çekiyor.
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9 - Manzaralı bir yolculuk
Şehir Hatları Vapuru
İşe gidip gelirken saatlerini yolda harcayan İstanbulluların favori kitaplığı! Çağdaş Ertuna, “İstanbul’un en keyifli ve en güzel manzaralı yolculuğu” sözleriyle özetliyor Boğaz’daki bu kısa yolculukları. Manzaraya eşlik eden kitap ve sıcak bir çay da cabası...
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10 - Kış günleri salep iyi gider
Moda Çay Bahçesi (İstanbul)
Modalı yazar Mario Levi’nin tercihi... Moda’nın eşsiz manzarasının tadını çıkarabileceğiniz bu salaş mekânda elinizdeki kitaba sıcak bir çay ya da az şekerli bir Türk kahvesi eşlik edecek... Kış günlerinde salep de iyi gider. (0216) 337 99 86