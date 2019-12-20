Kıskançlıktan geceleri uyku tutmuyor

İki ünlü kardeş kameralara gülümsüyorlar ama biri kıskançlıktan ne yapacağını şaşırdı.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Hayatlarının her anını kameralar karşısında yaşayan Kardashian- Jenner kardeşlerin arası göründüğü kadar iyi mi sizce?
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Her ne kadar kameralar karşısında sürekli gülümseyip birbirleriyle samimi görünseler de aralarında zaman zaman gerilim hatta kıskançlık da yaşanıyor. Özellikle para söz konusu olduğunda.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
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İnternetteki magazin sitelerinin iddiasına göre ailenin son dönemdeki en gergin üyesi Kim Kardashian.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
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39 yaşındaki 4 çocuk annesi Kim Kardashian, uzun süre ailesinin en ünlü, en çok dikkat çeken üyesiydi. Ta ki, en küçük kardeşi Kylie Jenner ona yetişip geçene kadar.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Şimdi ise Kardashian- Jenner ailesinin en ünlüsü 22 yaşındaki Kylie Jenner.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Dünyanın en genç dolar milyarderi unvanını taşıyan Kylie Jenner'ın göz kamaştıran bir mesleki kariyeri var. Bu da iddialara göre ablası Kim Kardashian'ı kıskandırıyor.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Son günlerde ortaya atılan iddialara göre Kim Kardashian, kardeşi Kylie Jenner'ın Instagram takipçilerinin kendisininkinden çok fazla olmasından rahatsızlık duyuyor.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Hatta Kim Kardashian, kardeşiyle mücadele edebilmek için parayla takipçi bile satın alıyor bu iddialara göre.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Bu rekabetin nedeni ise Instagram'ın iki kardeş için de bir gelir kapısı olması. Yaptıkları tek bir reklam paylaşımıyla yüzbinlerce hatta bazen milyonlarca dolar kazanıyor kardeşler.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Durum böyle olunca da Instagram takipçilerinin sayısı büyük önem taşıyor.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Her iki kardeşin de Instagram'daki takipçi sayısı 154 milyon. Ancak iddia edildiğine göre Kim Kardashian bu takipçilerin çoğunu parayla satın alıyor.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Kylie Jenner, dünyanın en genç dolar milyoneri unvanını aldığında da Kim Kardashian, ailenin "akıl hocası" olan annesi Kris Jenner'ı suçlamıştı.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Kim Kardashian, annesinin bütün enerjisini ve vaktini Kylie'ye harcadığını, ona daha akıllıca önerilerde bulunduğunu Kylie'yi bir "para makinesi" olarak gördüğünü ileri sürmüştü.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Kylie Jenner, Instagram'da yaptığı reklam içerikli bir paylaşımdan 1 milyon dolar para kazanıyor. Ayrıca genç kadın, snapchat'i kullanmayı bıraktığını açıklayarak bu paylaşım sitesinin hisse senetlerinde de 1. 3 milyar dolarlık bir kayba neden olmuştu. Özetle, gencecik yaşına rağmen Kylie Jenner sadece ailesinin değil, gösteri dünyasının en etkili kişilerinden biri.
INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Kim Kardashian'ın kişisel serveti 370 milyon dolar civarında. Kendi adını taşıyan kozmetik şirketi bulunan kardeşi Kylie Jenner'ın ise 1 milyar dolar olarak belirtiliyor.