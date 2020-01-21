Kışın sağlıklı hamilelik için 8 kritik kural

Haftada iki gün balık tüketin Yazın D vitamini ihtiyacımızı karşıladığımız güneş, kış aylarında yerini balığa bırakıyor. Balık sezonunda tam bir sağlık deposu olan balık tüketimine özen gösterin ve hem kendiniz hem bebeğinizin gelişimi için haftada en az iki gün sofranızda yer verin. Ancak balığı kızartma yerine ızgara, buğulama şeklinde pişirin. Kış aylarının sağlık deposu olan yeşil yapraklı sebzeleri de bolca tüketin. Portakal, mandalina, limon, kivi, roka, yeşil biber gibi C vitamini açısından zengin olan besinleri de sofranızdan eksik etmeyin.