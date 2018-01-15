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Kışın fit kalmanın 6 kolay yolu

Güzel geçen bir yazın ardından havaların biraz soğuması birçok kişinin mental ve fiziksel olarak etkilenmesine neden oldu. Fakat kış mevsiminin, şekillenme ve kas gelişimi için en uygun zamanlardan biri olduğunu unutmayın. Bu yüzden gelişime bu kadar açık olduğunuz bir zamanı en iyi şekilde değerlendirin. Peki, kışın fit kalmak için ne yapmak gerekir? İşte cevapları…

Kaynak: Doğan Burda
15.01.2018 - 14:36 | Son Güncelleme:
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Farklı şeyler deneyinNext

Farklı şeyler deneyin

Kış mevsimi, birçok spora ve uğraşa elverişli mükemmel bir zamandır. Bu yüzden yeni koşu ve yürüyüş parkurları keşfedebilir, yeni bir dans kursuna gidebilirsiniz. Tabii ki bizim tavsiyemiz yeni alanlara kucak açarken açık hava sporlarını tercih etmeniz. Çünkü açık havada spor yapmanın keyfi tartışılmaz!

Etiketler: Kış , Fitness , kilo vermek

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