Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği hangi araçlara zorunlu?
Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu ve hangi araçlara kış lastiği takmak mecburi olacak sorusu, 1 Aralık Pazar günü itibariyle pek çok araç sürücüsünün gündemini meşgul etmeye başladı. Kış lastiği ne zaman takılacak ve hangi araçlara zorunlu olacak sorusuna cevap arayan binlerce kişi, buradan alacağı cevaba göre harekete geçecek. Peki, zorunlu kış lastiği kimler için geçerli olacak? İşte, kış lastiği uygulaması hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık 2019 tarihine girilmesiyle birlikte resmen başladı. Zorunlu kış lastiği uygulaması hangi araçlarda geçerli olacak sorusu ise araç sürücülerinin gündeminde önemli madde oldu. Herhangi bir cezai işlemle karşılaşmak istemeyen araç sürücüleri kış lastiği ne zaman takılacak ve hususi araçlara zorunlu mu sorusuna yanıt arıyor. İşte, kış lastiği hangi araçlara zorunlu sorusunun cevabı
KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU OLACAK?
1 Aralık 2019 tarihi itibariyle takılacak ve 2020 yılında da devam edecek olan kış lastiği uygulaması, Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek.
Peki hangi araçlarda zorunlu olacak? İşte, o detaylar...
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Kış mevsimi koşullarının günlük hayatı olumsuz yönde etkilediği illerde şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecek.
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HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU OLACAK?
Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.
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Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.
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KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Uygulama kapsamında kış lastiği takmayan sürücülere 625 lira ceza kesilecek