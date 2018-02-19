Kış aylarında genellikle evlerimizden çıkmak istemiyor ve sıcacık oturmak istiyoruz. Bu durum, beraberinde bol bol yemek yemeyi; doğal olarak da fazla kiloları getiriyor. O nedenle beslenme konusunda asıl kendimizi salmamamız gereken dönem kış dönemi. Eğer bu mevsimi sağlıklı beslenerek geçirebilirsek yaza da mutlu ve hayallerimizdeki gibi bir başlangıç yapabiliriz. Bu yüzden gözümüzü tatlılardan, kızartmalardan alıyoruz ve salatalara doğru çeviriyoruz. İşte kış diyetine destek atacak, salatasıyla ünlü 5 mekân…
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.