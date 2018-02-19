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Kış diyetine destek atacak, salatasıyla ünlü 5 mekân

Kışı sağlıklı beslenerek geçirenler yaza başlangıcı daha kolay yapıyor.

Kaynak: Doğan Burda
19.02.2018 - 10:34 | Son Güncelleme:
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Kış diyetine destek atacak, salatasıyla ünlü 5 mekânNext

Kış aylarında genellikle evlerimizden çıkmak istemiyor ve sıcacık oturmak istiyoruz. Bu durum, beraberinde bol bol yemek yemeyi; doğal olarak da fazla kiloları getiriyor. O nedenle beslenme konusunda asıl kendimizi salmamamız gereken dönem kış dönemi. Eğer bu mevsimi sağlıklı beslenerek geçirebilirsek yaza da mutlu ve hayallerimizdeki gibi bir başlangıç yapabiliriz. Bu yüzden gözümüzü tatlılardan, kızartmalardan alıyoruz ve salatalara doğru çeviriyoruz. İşte kış diyetine destek atacak, salatasıyla ünlü 5 mekân…

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