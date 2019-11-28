Kırmızı halı tıraşı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ünlü model katılacağı ödül törenine hazırlanırken sosyal medyada da bu görüntüler paylaşıldı.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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Yıl sonuyla birlikte dünyanın dört bir yanında da birbiri ardına ödül törenleri düzenleniyor.
Bunlardan biri de Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen Aria Ödülleri... Müzik dünyasının ünlülerini bir araya getiren törenin kamera arkasında da ilginç anlar yaşandı.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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Bunlardan birine de şarkıcı, oyuncu ve model Sophie Monk damgasını vurdu. 39 yaşındaki Monk, kırmızı halıya hazırlanırken makyaj koltuğunda önce saçları bigudilerle sarıldı. Sonra da Monk, eline bir jilet alıp bacaklarına epilasyon yaptı. O anlar da görüntülenip hem kendi hesabından hem de makyaj sanatçılarının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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Sophie Monk, tören gecesi bir başka ilginçliğe de imza attı. Monk, kırmızı halıda saçlarının istediği gibi görünmesi için kendisine ellerindeki aletlerle yapay rüzgar sağlayan iki kişi ona yardımcı oldu. Sophie Monk, kırmızı halıya çıkmadan önce poz verme provaları da yaptı.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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İşte Monk'ın esprili hazırlık paylaşımları.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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14 Aralık 1979'da Londra'da dünyaya gelen Sophie Monk, Bardot adlı müzik grubuyla adını duyurdu.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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Bu grubun çıkardığı Calendar Girl adlı albüm büyük ilgi gördü.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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Monk daha sonra aralarında Date Movie, Click, Spring Breakdown'ın da bulunduğu çok sayıda filmde kamera karşısına geçti.