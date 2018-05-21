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Kırmızı halıda yırtmaç yarışı

Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Billboard'un kırmızı halısında şıklık yarışı yaşandı.

Hürriyet Haber
21.05.2018 - 09:44 | Son Güncelleme:
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Kırmızı halıda yırtmaç yarışıNext

En çok dikkat çeken ise ünlü yıldızların derin yırtmaçlı kıyafetler giymesiydi. İşte, ABD'nin Los Angeles kentinde yapılan ödül töreninin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar ve yaşanan şıklık yarışındaki sürprizler.

Fotoğraflar: AP, AFP, Reuters 

Etiketler: Billboard Ödülleri , billboard müzik ödülleri , kırmızı halı

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