Kırmızı halıda yırtmaç yarışı

En çok dikkat çeken ise ünlü yıldızların derin yırtmaçlı kıyafetler giymesiydi. İşte, ABD'nin Los Angeles kentinde yapılan ödül töreninin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar ve yaşanan şıklık yarışındaki sürprizler.
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