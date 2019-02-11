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Grammy kırmızı halısından böyle geçtiler

Bu yıl 61'inci kez düzenlenen Grammy Ödülleri gecesinin kırmızı halısında renkli dakikalar yaşandı. İşte törene katılan konukların şıklık yarışı, birbirinden ilginç kıyafetleri ve objektiflere yansıyanlar.

Hürriyet Haber
11.02.2019 - 07:28 | Son Güncelleme:
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Grammy kırmızı halısından böyle geçtilerNext

İşte törene katılan konukların şıklık yarışı, birbirinden ilginç kıyafetleri ve objektiflere yansıyanlar.

AFP, AP REUTERS, GETTY IMAGE

Etiketler: grammy ödül töreni , müzik ödülleri

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