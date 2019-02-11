Grammy kırmızı halısından böyle geçtiler

Bu yıl 61'inci kez düzenlenen Grammy Ödülleri gecesinin kırmızı halısında renkli dakikalar yaşandı. İşte törene katılan konukların şıklık yarışı, birbirinden ilginç kıyafetleri ve objektiflere yansıyanlar.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.