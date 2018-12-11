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KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da parladÄ±

Bu yarÄ± ÅŸeffaf kÄ±yafetiyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gecenin en Ã§ok dikkat Ã§eken konuÄŸu oldu.

HÃ¼rriyet Haber
11.12.2018 - 09:38 | Son GÃ¼ncelleme:
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KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da parladÄ±Next

Moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri Londra'da buluÅŸtu. Ä°ngiliz Moda Ã–dÃ¼lleri tÃ¶reni Royal Albert Hall'da gerÃ§ekleÅŸtirildi. Swarowski'nin iÅŸbirliÄŸiyle dÃ¼zenlenen gecenin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla "dudak uÃ§uklatan" bir ÅŸÄ±klÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±na sahne oldu.

Etiketler: kendall jenner , kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± , moda

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