KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da parladÄ±

Moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri Londra'da buluÅŸtu. Ä°ngiliz Moda Ã–dÃ¼lleri tÃ¶reni Royal Albert Hall'da gerÃ§ekleÅŸtirildi. Swarowski'nin iÅŸbirliÄŸiyle dÃ¼zenlenen gecenin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla "dudak uÃ§uklatan" bir ÅŸÄ±klÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±na sahne oldu.
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