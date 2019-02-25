Oscar töreninde şıklık yarışı

Sinema dünyasının kalbi bir kez daha Los Angeles'ta atıyor. Bu yıl 91'inci kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) için artık heyecan dorukta. Özellikle de isimleri aday listesinde yazılı olanların "midesinde kelebekler uçuşmaya" başladı bile.
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