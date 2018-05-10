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Kırmızı halıda olaylar, olaylar

71'inci Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında dün sıra dışı bir hareketlilik vardı.

Hürriyet Haber
10.05.2018 - 09:42 | Son Güncelleme:
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Yedinci sanatın önemli buluşma noktalarından Cannes, bu yıl hareketli görüntülere sahne oluyor.  Ev hapsinde tutulan Rus yönetmen için yapılan protesto gösterisi ve iddialı kıyafet tercihi yapan bir konuk kırmızı halıya damga vurdu.

Fotoğraflar: APF, AP, Reuters

Etiketler: cannes 2018 , kirill serebrennikov

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