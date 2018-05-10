Kırmızı halıda olaylar, olaylar

Yedinci sanatın önemli buluşma noktalarından Cannes, bu yıl hareketli görüntülere sahne oluyor. Ev hapsinde tutulan Rus yönetmen için yapılan protesto gösterisi ve iddialı kıyafet tercihi yapan bir konuk kırmızı halıya damga vurdu.
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